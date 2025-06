Imbavagliato dalla RAI! Italia, il paese della censura

Mac Innaro, corrispondente RAI in Russia racconta come funziona la censura, come vengono nascoste le notizie in Italia e come spesso vengono completamente stravolte. Una confessione sul mondo della MALAINFORMAZIONE.

La bravissima Asya Emeliyanova ha intervistato Marc Innaro ricordando i casi di censura avvenuti sulla televisione italiana, dove se non ti uniformi alla narrativa imposta non ti è permesso di esprimerti. (video International Reporters Italia)