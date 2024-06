Malore nel sonno, Simone muore a 29 anni

A trovarlo a letto, privo di sensi, sono stati i famigliari. Inutile l’intervento di medico e infermieri del Suem 118, giunti con ambulanza e automedica, vano ogni tentativo di rianimazione. La morte era sopraggiunta di notte, nel sonno. Grande choc nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere per l’improvvisa scomparsa, all’età di appena 29 anni, di Simone Cian, imprenditore e titolare di un’azienda di giardinaggio che viveva da qualche tempo in un appartamento di via Ghirlanda.

L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì 21 giugno, alle 15.15, nella chiesa parrocchiale di Santa Bona a Treviso. Simone lascia i genitori, Luciano e Lorena che vivono nel montebellunese, e una sorella, Valentina che vive in provincia di Venezia. A riportare la notizia è stata la Tribuna di Treviso di oggi, 20 giugno.

Simone amava la natura e trascorreva molto tempo con gli amici nel parco dello Storga, con gli amici: qualche anno va aveva avviato una piccola impresa dopo aver completato gli studi di agraria e di enologia a Conegliano. Nessuno, tantomeno la famiglia, riesce a darsi pace per quanto accaduto: il 29enne non ha mai avuto nessun problema di salute o di natura cardiaca. www.trevisotoday.it