Malore improvviso, Silvia muore a soli 24 anni

Dolore a San Martino della Battaglia: ieri pomeriggio, la comunità gardesana ha dato l’ultimo saluto a Silvia Coppolino, morta a soli 24 anni a causa di un malore improvviso, mentre era in vacanza con la madre a Igea Marina. La giovane si era sentita male nei giorni scorsi e, dopo essere andata in arresto cardiaco, era stata rianimata e portata d’urgenza all’Ospedale Infermi di Rimini: nonostante i disperati tentativi dei medici per salvarle la vita, purtroppo il suo cuore si è fermato per sempre in un letto del reparto di rianimazione.

Ne piangono la scomparsa la madre Patrizia, il padre Marcello, la sorella Stefania con Stefano e il fidanzato Michael. “Sei tutti i colori in uno, nel loro massimo splendore”: con questa citazione tanto amata da Silvia, presa dal libro “Raccontami di un giorno perfetto” di Jennifer Niven, la famiglia ha ricordato la ragazza nel necrologio.

