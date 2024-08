Bologna, disabile minacciato di morte e rapinato: arrestato marocchino

Ancora episodi di criminalità in piazza XX settembre, questa volta teatro di un’odiosa rapina ai danni di una persona disabile

Da quanto si apprende, il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Durante alcune attività di controllo del territorio, alcuni agenti in servizio hanno notato all’incrocio tra via Boldrini e via Amendola due soggetti, un cittadino marocchino del ’77 e un italiano dell’80, discutere animatamente. Alla vista delle pattuglie, il marocchino ha tentato di fuggire verso pazza XX Settembre, lanciando a terra un telefono cellulare.

Mentre una volante intercettava il soggetto in fuga, l’altra ha avvicinato l’uomo l’italiano, palesemente scosso e in evidente stato di turbamento, aggravato da una fragilità emotiva dovuta a una grave invalidità della quale è affetto. Quest’ultimo, dopo aver rifiutato l’intervento di personale sanitario, ha raccontato ai poliziotti che, poco prima, mentre si trovava seduto su un muretto in via Boldrini, gli si era avvicinava uno sconosciuto che gli aveva strappato di mano il cellulare.

La vittima aveva provato a opporsi, rimediando minacce di morte. Raggiunto e fermato dagli agenti, il malintenzionato è risultato essere pluripregiudicato con diverse condanne alle spalle (dalla rapina, al furto). All’esito della direttissima l’uomo è stato quindi condotto in carcere. www.bolognatoday.it