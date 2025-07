Netanyahu candida Trump al Premio Nobel per la Pace

Washington, 8 lug. – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Premio Nobel per la Pace, consegnandogli la lettera che aveva inviato al Comitato per il Nobel durante l’incontro alla Casa Bianca.

“Sta ristabilendo la pace mentre parliamo in un Paese dopo l’altro, in una regione dopo l’altra, quindi vorrei presentarle, signor Presidente, la lettera che ho inviato al Comitato per il Premio Nobel. La candidatura per il Premio Nobel per la Pace, che merita pienamente e che dovrebbe ricevere”, ha dichiarato Netanyahu.

“Grazie molte, non lo sapevo, wow, grazie molte”, ha commentato Trump. Nella missiva Netanyahu elogia la “ferma ed eccezionale dedizione di Trump alla promozione della pace, della sicurezza e della stabilità in tutto il mondo”. Scrive che gli Accordi di Abramo sono “i più importanti” tra i successi di Trump nella creazione della pace.”La visione e la leadership audace del Presidente Trump hanno promosso una diplomazia innovativa, definita non dal conflitto e dall’estremismo, ma dalla cooperazione, dal dialogo e dalla prosperità condivisa”, scrive ancora. (askanews)

Trump: “Invieremo altre armi a Kiev, devono difendersi”

(ovvero, devono difendere l’egemonia USA-NATO in Europa)