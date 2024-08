Tenta rapina in treno ma i passeggeri reagiscono: arrestato algerino

In ospedale e in manette. Un ragazzo algerino, è stato arrestato domenica sera dai carabinieri nella stazione di Albairate dopo aver cercato di rapinare una donna di 56 anni sul treno 10077 partito da Milano Porta Genova e diretto a Mortara.

Verso le 21, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, lo scippatore si è scagliato contro la vittima, le ha strappato la borsa e ha cercato di scappare. I passeggeri presenti nel vagone, però, hanno immediatamente reagito e ne è nata una colluttazione, che ha visto proprio il rapinatore avere la peggio.

All’arrivo nella stazione di Albairate, il giovane è poi stato bloccato dai carabinieri, a cui ha detto di essere minorenne. La radiografia lo ha però smentito, dimostrando la sua maggiore età. L’arrestato è stato quindi trattenuto in ospedale per essere medicato, prima di essere dichiarato in arresto.

www.milanotoday.it