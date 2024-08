PIAZZA LIBERTA’ puntata di mercoledì 7 agosto 2024

EFFETTO AVVERSO, perchè con pandemia e vaccini non è andato tutto bene

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 7 agosto 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia:

Marianna Canè – giornalista, scrittrice

Ruggiero Capone – giornalista e scrittore

La pandemia, l’arrivo dei vaccini, il green pass e la soppressione delle libertà. Gli effetti avversi, i dati cancellati, le morti e le autopsie negate.

In questo libro di Marianna Canè troverete tutto questo, e molto altro. In queste pagine potrete leggere i documenti che hanno fatto parte dell’inchiesta Aifa Leaks, completi e in alcune parti inediti. Qui vengono smascherate e messe nero su bianco le bugie dette durante la campagna vaccinale, contenute in documenti confidenziali interni all’Agenzia del Farmaco e al Ministero della Salute.

Ma non solo. Troverete anche le interviste ai principali oppositori del pensiero unico, nazionali e internazionali. Dal deputato Rob Ross, il primo che è riuscito a far ammettere alla casa farmaceutica Pfizer che il suo vaccino non era testato per prevenire la diffusione del virus, ai medici in prima linea come il dottor Giovanni Frajese e il dottor Mariano Bizzarri, ai presidenti dei comitati che si sono formati per far valere i propri diritti: danneggiati, sospesi e guariti. Questo libro è il risultato di un’inchiesta durata oltre tre mesi, racchiusa per la prima volta in maniera organica, per proteggere la memoria ed evitare che la storia si ripeta.

Dal 2015, Marianna Canè collabora a programmi di inchiesta diretti da Mario Giordano. Nel corso di questi anni ha realizzato diverse inchieste, dal business dell’immigrazione ai patrimoni sprecati dell’Inps, al business delle energie rinnovabili. Con la pandemia si è occupata principalmente di sanità raccontando quello che avveniva negli ospedali del sud Italia. Prima di dare voce ai danneggiati dal vaccino contro il Covid, ai sospesi ingiustamente e alle istanze dei guariti, ha curato un’inchiesta durata mesi sull’importazione di mascherine farlocche. Collabora da anni anche con il quotidiano La Verità, sul quale pubblica le sue inchieste e approfondimenti su temi di attualità.

Ruggiero Capone spiega come la finanza, attraverso il business delle case farmaceutiche, governa anche la sanità. I governi italiani hanno poca libertà di movimento perchè le sedi del potere si trovano al di fuori dell’Italia e, chi davvero prende le decisioni, finanzia anche i media affinchè alla popolazione arrivi soltanto un certo tipo di informazione, o meglio, di disinformazione, come è avvenuto durante pandemia, e non solo.