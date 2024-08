Il caos non è un incidente, è l’obiettivo

L’Unione Europea [e il Regno Unito] sono ciechi nei confronti della strategia militare degli Stati Uniti – di Thierry Meyssan

“Se le accademie militari dell’Unione europea avessero fatto il loro lavoro, da quindici anni avrebbero studiato la dottrina del suo «fratello maggiore», gli Stati Uniti. Infatti, da molti anni, il Pentagono pubblica documenti di ogni genere sulla «teoria del caos» presi in prestito dal filosofo . Solo pochi mesi fa, un funzionario che avrebbe dovuto andare in pensione più di 25 anni fa, Andrew Marshall, disponeva di un budget di 10 milioni di dollari all’anno per le ricerche in materia. soggetto [1]. Ma nessuna accademia militare dell’Unione ha studiato seriamente questa dottrina e le sue conseguenze, in parte perché si tratta di una forma di guerra barbara, e in parte perché è stata concepita da uno dei guru intellettuali dell’élite ebraica statunitense And come tutti sanno, gli Stati Uniti che ci hanno salvato tutti dal nazismo non possono sostenere tali atrocità [2].

Nessun leader dell’Europa occidentale, assolutamente nessuno, ha osato esprimere pubblicamente l’idea che i rifugiati provenienti da Iraq, Siria, Libia, Corno d’Africa, Nigeria e Mali non fuggono da dittature, ma dal caos in cui deliberatamente, anche se inconsciamente, hanno fatto precipitare i loro paesi.

Nessun leader dell’Europa occidentale, assolutamente nessuno, ha osato esprimere pubblicamente l’idea che gli attacchi “islamici” che colpiscono l’Europa non sono il prolungamento delle guerre nel “grande Medio Oriente”, ma sono diretti da coloro che hanno diretto anche il caos in questa regione. Preferiamo continuare a credere che gli «islamisti» attacchino ebrei e cristiani, anche se la grande maggioranza delle loro vittime non sono né ebrei né cristiani, ma musulmani. Li accusiamo tranquillamente di promuovere la «guerra di civiltà», sebbene questo concetto sia stato sviluppato dal Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti e rimanga estraneo alla loro cultura [5].

Nessun leader dell’Europa occidentale, assolutamente nessuno, ha osato esprimere pubblicamente l’idea che la prossima tappa sarà l’«islamizzazione» del mercato della droga, sul modello dei Contras del Nicaragua, che vendevano droga alla comunità nera della California con il con l’aiuto e per ordine della CIA [6]. Abbiamo deciso di ignorare il fatto che la famiglia Karzaï ha preso la distribuzione di eroina afgana dalla mafia kosovara e l’ha consegnata a Daesh [7].

Le accademie militari dell’Unione Europea non hanno mai studiato la «teoria del caos» perché è stato loro impedito di farlo. I pochi insegnanti e ricercatori che hanno rischiato di esplorare questo territorio sono stati pesantemente sanzionati, mentre la stampa qualifica gli autori civili che mostrano interesse per l’argomento come «cospirazionisti».

Nel 1991, il presidente Bush padre chiese a uno dei discepoli di Leo Strauss, Paul Wolfowitz (ancora sconosciuto al grande pubblico), di elaborare una strategia per l’era post-sovietica. La «Dottrina Wolfowitz» spiegava che la garanzia della supremazia degli Stati Uniti sul resto del mondo richiedeva il contenimento dell’Unione Europea [10].

Nel 2008, durante la crisi finanziaria degli Stati Uniti, la presidente del Consiglio economico della Casa Bianca, la storica Christina Rohmer, spiegò che l’unico modo per far risalire le banche era chiudere i paradisi fiscali nei paesi terzi, e poi provocare problemi in Europa in modo che i capitali ritornino negli Stati Uniti.”