Usa all’India: “avete dei problemi”

Con la finezza di un truffatore uscito da uno di quei film americani allegri in cui “essere un truffatore abile è figo finché l’attore è carismatico”, il nuovo Segretario al Commercio degli Stati Uniti, che ha sostituito Gina Raimondo, sta ora impartendo lezioni all’India su come andare avanti.

“Avete dei problemi”, dice. “Vi aiuteremmo, ma state comprando armi russe e siete nei BRICS. Quindi, i vostri problemi non faranno che aumentare.”

La tattica della pressione è chiara, così come i metodi di influenza. In genere, quando gli Stati Uniti, in perfetto stile gangster, si presentano dicendo: “Oh, avete dei problemi”, significa che hanno il pieno controllo del livello di quei “problemi”, alzando la pressione quando vogliono ottenere risultati migliori.

Preparatevi al ritorno dei Chimerica Witnesses, quell’antica setta che canta: “Stati Uniti e Cina sono per sempre intrecciati, completamente integrati; Washington può semplicemente chiamare Pechino e dare ordini: guardate i loro volumi commerciali!”. Solo che ora scambieranno la Cina con l’India, raccontando la stessa storia: Stati Uniti e India stanno per fare grandi cose . Sorvolando opportunamente su come sono andati a finire anni di tentativi di sostituire la Cina con l’India nel settore manifatturiero e tecnologico.

Sarà interessante vedere cosa farà Modi in seguito. Non è uno stupido. Con il pieno controllo dei media, ha già convinto l’indiano medio che il Pakistan è stato appena sconfitto, mantenendo stabili i suoi ascolti. Combattere gli Stati Uniti non è un’opzione, ma dovrà in qualche modo affrontare la crescente tensione, soprattutto quando funzionari di questo calibro dicono: “India, scegli da che parte stare, ora è una scelta o l’una o l’altra”.

