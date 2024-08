PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 3 agosto 2024

L’identità sessuale non è una scelta, né un’opzione

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 3 agosto 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia:

professoressa Patrizia SCANU psicologa;

dottor Ruggiero Capone giornalista e scrittore.

L’identità sessuale è legata a fattori biologici ben definiti, che conosciamo in modo chiaro, e che possiamo descrivere con precisione. Chi nasce femmina o maschio, resta per tutta la vita femmina oppure maschio.

Il sesso percepibile non esiste per la semplice ragione che ogni cellula del nostro corpo è sessuata: femmina con due cromosomi sessuali XX, maschio con cromosomi sessuali XY.

Il «transgender» è un prodotto della mente, che non ha riscontro oggettivo nella biologia umana. Tutte le tecniche di riassegnazione/transizione sessuale sono operazioni di «cosmesi» somatica, che non modificano di una virgola l’appartenenza XX o XY.

In un’epoca in cui si condanna la violenza contro le donne (o almeno così dicono), stiamo ancora a disquisire se un «maschio che si percepisce femmina» possa battersi sul ring contro un’atleta, femmina a tutti gli effetti!

