Genova, ragazzo violentato da due spacciatori

Si è recato nel centro storico per acquistare della droga ma è stato trascinato in un vicolo e violentato da due spacciatori

E’ il terribile racconto fatto da un ragazzo di 25 anni alla polizia dopo essere stato trovato in stato di choc tra i vicoli e portato all’ospedale Galliera.

Il ragazzo ha raccontato di aver cercato di acquistare della sostanza stupefacente chiedendo a due uomini apparentemente nord-africani e che questi si sono fatti seguire in un vicolo appartato e lo avrebbero aggredito e violentato a turno.

Non è la prima volta che vengono denunciati episodi simili ma in genere sono ragazze o donne a subire le violenze, ma recentemente i casi di violenze maschili sono aumentate.

Nei casi di forti dipendenze possono essere rapporti consumati in cambio di dosi o con spacciatori che abusano delle vittime mentre sono in stato di alterazione.

Il racconto del giovane è comunque molto confuso e si cercano conferme anche attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La visita medica in ospedale, comunque, avrebbe confermato la violenza sessuale.

