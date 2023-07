Ponte di Crimea di nuovo attaccato dagli ucraini: 2 morti

L’esplosione notturna sul Ponte di Crimea è stata un’operazione speciale delle forze navali dell’esercito ucraino e del servizio di sicurezza di Kiev (Sbu). Secondo i media del Paese invaso, la struttra è stata attaccata con l’ausilio di droni di superficie. È stato difficile raggiungere il ponte, ma alla fine ci siamo riusciti”. In precedenza il capo della Sbu, Vasyl Malyuk, aveva affermato che il ponte era un obiettivo perfettamente legittimo per l’Ucraina.

Media ucraini e russi parlano di esplosioni avvenute sul Ponte di Crimea, con un bilancio di almeno due morti. Precedentemente le autorità russe della regione avevano riferito di un’emergenza sulla struttura, che ha imposto la chiusura del traffico.

Kiev: “Il Ponte di Crimea è un’infrastruttura superflua”

Il Ponte di Crimea è “un’infrastruttura superflua”. È quanto ha dichiarato il portavoce dell’intelligence ucraina, Andriy Yusov, aggiungendo: “Ora il mondo intero vede molti chilometri di ingorghi e strutture del ponte distrutte. A causa dell’attacco la Russia dovrà affrontare i problemi logistici, visto che la penisola è utilizzata dai russi come un grande snodo logistico per spostare forze e fondi in profondità nel territorio dell’Ucraina”. tgcom24.mediaset.it