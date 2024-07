San Benedetto del Tronto, 34enne stroncato da un malore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un terribile lutto scuote il Piceno. E, in particolare, la riviera delle palme. A soli 34 anni, infatti, è morto Sebastiano Vadini, un ragazzo di San Benedetto molto conosciuto in città essendo anche un super tifoso della Samb e un noto elettricista. A stroncarlo è stato un malore improvviso.

L’uomo viveva in via Mentana. Inutile, purtroppo, l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a salvargli la vita. Sarà l’autopsia probabilmente a chiarire le cause del decesso, prima che vengano fissati i funerali.

Sebastiano lavorava a San Benedetto presso un’officina elettromeccanica di proprietà di un suo familiare. La sua figura è ricordata con affetto dai colleghi, dagli amici e dai familiari per la sua bontà d’animo e la sua estrema disponibilità.

