Cerimonia Parigi 2024, Gozi: “La più bella che io ricordi”

E’ stato definito “l’uomo di Emmanuel Macron in Italia”. Ex renziano, ex Pd, oggi capobastone di Renew Europe a Strasburgo, il romagnolo Sandro Gozi si guadagna una bella dose di insulti e sfottò per un tweet pubblicato sui X in cui dimostra, a detta di molti commentatori, un po’ troppo entusiasmo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gozi, in versione ultrà macroniano e francese d’adozione, non si trattiene: “Una delle più belle cerimonie d’apertura delle Olimpiadi che io ricordi. Una lezione di Parigi al mondo sulla bellezza della Francia, la grandezza della sua storia, le battaglie universali per la libertà e i diritti civili, l’orgoglio di un’appartenenza. Viva le Olimpiadi!”. Il riferimento è all’approccio molto “pride” e Lgbtq imposto alla cerimonia dall’organizzazione francese. In uno slancio ecumenico, ecco spuntare anche una grande bandiera dell’Unione europea.

Impietose le reazioni dei suoi follower, che lo sommergono di critiche praticamente a tempo zero. In tanti condividono lo screenshot dell’Ultima cena di Leonardo Da Vinci rivisitata in chiave Drag queen e gli chiedono polemicamente: “Perché non l’hanno fatto con l’islam?”. “Una gran porcheria, blasfema e colma di omosessualità. Le Olimpiadi dovrebbero essere ben altro ma lei continui pure a baciare i piedi dei suoi datori di lavoro”, “Alle Olimpiadi è andato in scena una indegna squallida blasfema parodia dell’ultima cena in versione Drag Queen. Non se ne sentiva il bisogno. tentare a tutti costi di voler far capire che vizi, perversioni, innaturalità sia una cosa normale ma di normale non c’è nulla Che schifo”, “Che facciamo la stessa cosa con Maometto, poi ne riparliamo!”.

àE ancora: “Fa veramente schifo, non c’è nessun trasporto che solo uno stadio pieno ad osannare i campioni può dare. Se avessimo voluto guardare in film saremmo andati al cinema”, “È una cosa indecente, in confronto a Pechino 2008 o Londra o qualsiasi altra cerimonia sembra una sagra”, “Una delle cerimonie più schifose che abbia mai visto…”, “La grandeur de la france di ste p….”, “Si è dimenticato di aggiungere che Emmanuel Macron ha dominato le ultime elezioni, sarebbe stato in linea con la sua obiettività”, “Detto da un ‘italiano’ del Pd, eletto nel partito di Micron …in allegato i premi per i politici italiani affiliati alla Francia. Secondo voi, per avere queste medaglie hanno servito gli interessi dell’Italia o della Francia? La seconda ovviamente, non ti danno medaglie per nulla!!”.

www.liberoquotidiano.it