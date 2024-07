Manager della Ifi Fulvio Tonti trovato morto in casa

Pesaro, 26 luglio 2024 – La moglie con i tre figli lo stavano aspettando per festeggiare con tutta la famiglia il suo compleanno. Hanno atteso invano perché Fulvio Tonti, 50 anni, figlio di Gianfranco Tonti titolare dell’industria Ifi di Tavullia, morto 4 mesi fa, era senza vita in casa fulminato da infarto. Nell’abitazione sono arrivati i pompieri ed anche una ambulanza ma per il giovane industriale non c’era più nulla da fare.

Fulvio Tonti abitava a Cattolica come il padre e i fratelli e tutti i giorni raggiungeva Tavullia per seguire l’azienda che produce arredi per bar, gelaterie e pasticcerie. Fulvio Tonti era il responsabile commerciale del gruppo e seguiva i contract. La morte di Tonti risale a due giorni fa ma solo nella tarda serata di ieri il decesso ha rimbalzato anche su Pesaro.

“E” una famiglia molto riservata”, dice chi conosce bene i Tonti. Il padre di Fulvio, che si dilettava anche a giocare a calcio, è Gianfranco Tonti che è stato presidente di Confindustria di Pesaro. E il presidente Alessandra Baronciani con il direttore Andrea Baroni in una nota hanno espresso le condoglianze alla famiglia anche da parte di tutti i soci. Ancora non è stata stabilita la data dei funerali che dovrebbero comunque svolgersi a Cattolica. www.ilrestodelcarlino.it