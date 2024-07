Verona: decine di arresti contro scippi, rapine e violenze

Un’importante operazione di contrasto alla criminalità ha avuto luogo questa mattina, martedì 23 luglio, da parte degli uomini e delle donne della polizia di Stato. Sin dalle prime ore del giorno, infatti, oltre 130 agenti della polizia di Stato sono stati impiegati in una vasta operazione che ha coinvolto sia Verona che la provincia.

In base a quanto si apprende, l’azione è stata coordinata con due obiettivi principali: il primo era l’esecuzione di diverse misure cautelari e di prevenzione, il secondo era il rintraccio di cittadini stranieri irregolari per procedere alla loro espulsione dal territorio nazionale con il conseguente accompagnamento alla frontiera. In tal senso, dalla questura di Verona fanno sapere che gli agenti hanno finora eseguito ben 33 misure cautelari e 40 misure di prevenzione.

Le acccuse mosse nei confronti delle varie persone coinvolte riguardano fenomeni criminosi quali scippi, rapine, ma anche accoltellamenti, minacce ed altre forme di violenza che hanno coinvolto, nel corso del tempo, in particolare le aree della stazione di Verona Porta Nuova e di Piazzale XXV Aprile. Stando a quanto riferito, le misure cautelari che sino ad adesso sono state disposte dall’autorità giudiziaria, comprendono 26 custodie in carcere e 7 divieti di dimora.

Contestualmente, è stato spiegato dalla polizia che il questore di Verona ha finora applicato anche 40 misure di prevenzione. Tuttavia, dalla questura hanno poi specificato che tanto le misure cautelari emesse dall’autorità giudiziaria, quanto le misure di prevenzione del questore sono «ancora in corso di esecuzione». Il loro numero è quindi destinato a salire. www.veronasera.it