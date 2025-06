Milano, strappano collana d’oro a un passante: arrestati due minorenni egiziani

Hanno strappato la collana d’oro a un passante, ma gli agenti di polizia li hanno notati e bloccati. Due minorenni sono finiti in carcere giovedì pomeriggio

Il furto è avvenuto a MIlano in via Popoli Uniti (zona NoLo – Rovereto) alle sette di pomeriggio. Due giovanissimi egiziani, un 17enne senza precedenti e un 16enne con precedenti, entrambi irregolari, hanno “adocchiato” un uomo svizzero di 62 anni che stava camminando sul marciapiedi e lo hanno avvicinato. Uno dei due giovani gli ha strappato la collana d’oro.

La polizia li blocca

Non hanno fatto in tempo a scappare perché la polizia, che stava transitando nella zona, ha visto la scena e li ha bloccati. Entrambi sono finiti al penitenziario per minori Beccaria, mentre la vittima non ha richiesto l’aiuto dei sanitari del 118.

