PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 20 luglio 2024

NATO: nata per difesa, passata all’attacco

E’ doversoso riflettere sulle consegenze di un eventuale ingresso dell’Ucraina nella Nato.

I missili a lungo raggio Statunitensi posizionati in Germania sono una minaccia per Mosca. La decisione di posizionarli ora rischia di portare ancora più in alto il livello dello scontro. La Russia ha abbastanza potenziale per rispondere al dispiegamento in Europa dei missili a lungo raggio americani. E i potenziali obiettivi sarebbero le capitali europee. E’ l’avvertimento lanciato dal Cremlino, secondo quanto riporta la Tass.

Putin ha affermato che la più grande minaccia per l’Europa è la sottimissione agli Stati Uniti.

Nato e Stati Uniti rappresentano “la più grave minaccia alla pace mondiale”: è l’accusa arrivata dalla Corea del Nord.

La Nato è un “residuo della guerra fredda”, le cui “ansie di sicurezza” mettono “in serio pericolo il mondo”

Questa la reazione del portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, parlando nel quotidiano briefing per la stampa a Pechino

