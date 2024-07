Cnn, secondo Nancy Pelosi Biden ‘non può vincere’

L’ex presidente della Camera Nancy Pelosi ha detto in privato al presidente Joe Biden in una recente conversazione che i sondaggi mostrano come il presidente non possa sconfiggere Donald Trump e che Biden potrebbe distruggere le possibilità dei democratici di vincere la Camera a novembre se continua a cercare un secondo mandato, secondo quattro fonti informate sulla chiamata. Lo riporta la Cnn.

Il presidente ha risposto negando– aggiunge l’emittente -, dicendo a Pelosi di aver visto sondaggi che indicano che può vincere, ha detto una fonte.

Un’altra fonte ha descritto Biden sulla difensiva riguardo ai sondaggi. A un certo punto, Pelosi ha chiesto a Mike Donilon, consigliere di lunga data di Biden, di mettersi in linea per parlare dei dati.

Questa telefonata segnerebbe la seconda conversazione nota tra il parlamentare californiano e Biden dal disastroso dibattito del presidente del 27 giugno. Anche Pelosi e Biden si sono parlati all’inizio di luglio.

Nessuna delle fonti ha indicato se Pelosi abbia detto a Biden in questa conversazione se crede che il presidente dovrebbe abbandonare la corsa al 2024.

Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, interpellato per un commento, non ha fornito ulteriori dettagli sulla telefonata.

“Il presidente Biden è il candidato del partito. Ha intenzione di vincere e non vede l’ora di lavorare con i democratici del Congresso per approvare la sua agenda di 100 giorni per aiutare le famiglie che lavorano”, ha detto Bates.

Un portavoce della Pelosi ha detto alla Cnn che l’ex presidente della Camera è in California da venerdì e da allora non ha più parlato con Biden. ANSA