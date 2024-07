Malore in piscina, Elisa muore a 13 anni

Poviglio – Non ce l’ha fatta Elisa Amadasi, la ragazzina di 13 anni che aveva avuto un malore in piscina a Guastalla

Dopo otto giorni di speranze e preghiere, è morta questa mattina all’ospedale Maggiore di Parma dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione. La giovane era alle piscine di Guastalla con il Grest di Poviglio, quando mercoledì 10 luglio è accaduto tutto. Per cause ancora da chiarire, dopo un tuffo in acqua profonda, non era più risalita. Era intervenuto il bagnino del Centro Sportivo Le Piscine, che aveva praticato il massaggio cardiaco. Sul posto era intervenuto l’elisoccorso che aveva trasportato la ragazza al Maggiore di Parma, dove si trovava ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. Purtroppo le sue condizioni non sono mai migliorate.

Gli accertamenti chiariranno cosa è successo, se si è trattato di un malore improvviso accorso alla 13enne che prima era stata vista tuffarsi altre volte.

La comunità di Poviglio, dove la 13enne viveva con i genitori e una sorellina, è in lutto, attonita da quanto accaduto. La Sagra di San Sisto è stata annullata, così come altre attività, in segno di profondo cordoglio.

