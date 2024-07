Meloni promuove Biden: “L’ho visto bene, ha organizzato un ottimo vertice”

Washington, 12 lug. – Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini, Giorgia Meloni rassicura sulla “solidità” della sua maggioranza a sostegno dell’Ucraina, ma nel giorno dell’attesa conferenza stampa di Joe Biden non può esimersi dal parlare delle condizioni del presidente Usa, con cui si è confrontata in questi giorni al Vertice Nato di Washington.“L’ho visto bene”, risponde a chi le chiede se l’ha trovato “lucido”: “Ho parlato con lui. Che impressione mi ha fatto? Mi ha fatto l’impressione che fa il presidente degli Usa: sta lavorando, ha organizzato un ottimo vertice“.

Quando poi le viene chiesto se voterebbe per lui o per Trump, garantisce di non voler entrare nella campagna elettorale, lei che si definisce “vittima di ingerenze straniere”, ma ricorda che “le mie idee politiche le conoscete bene” e che il Partito repubblicano è iscritto, da ‘esterno’, ai Conservatori di Ecr. Ma quel che conta, assicura, è che “chiunque dovesse essere presidente degli Usa continueremo a lavorare bene”.

Il presidente Usa Joe Biden ha chiamato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “Putin” durante un discorso sul sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina al summit Nato. “Sono così concentrato su Putin… Dobbiamo preoccuparcene. Comunque”, ha detto Biden, giustificandosi per la gaffe, sottolineata lievemente anche da Cnn – che ha messo in luce come Biden si sia corretto subito – arriva a meno di un’ora da una conferenza stampa che i democratici ritengono fondamentale per la sua possibilità di rimanere candidato. (askanews)