Malore in piscina, gravissima bambina di sei anni

GENOVA, 05 LUG – Lotta tra la vita e la morte la bambina di sei anni che ieri pomeriggio ha perso i sensi mentre faceva il bagno nella piscina di Sesta Godano (La Spezia) in val di Vara. La piccola è in condizioni definite gravissime dai sanitari del Gaslini e si trova ricoverata in terapia intensiva con a fianco i genitori ed il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, che vuole fare sentire la vicinanza dell’intera popolazione a questo dramma.

La bimba che ha frequentato la scuola primaria di Pila ieri partecipava al centro estivo del comune di Sestri Levante con altri 25 bambini e le educatrici. Intorno alle 14 mentre faceva il bagno è rimasta esanime sull’acqua. Una educatrice si è prontamente tuffata e aiutata dal bagnino ha iniziato le manovre di respirazione e rianimazione con l’ausilio di un defibrillatore. Nel frattempo giungevano i sanitari del 118 e l’elicottero dei vigili del fuoco Drago per il trasferimento della bimba al Gaslini. Sul posto i carabinieri che svolgono le indagini e hanno acquisito le immagini delle telecamere dell’ impianto natatorio. (ANSA)