Abigail Disney: ‘stop donazioni finchè Biden non si ritira’

Abigail Disney, nipote di Roy O. Disney, cofondatore di The Walt Disney Company, ha dichiarato giovedì alla CNBC che intende trattenere le donazioni al partito che ha finanziato per anni finché Biden non si ritirerà. Il presidente ha detto che non ha intenzione di ritirarsi dalla corsa, nonostante gli inviti a farlo.

“Intendo interrompere qualsiasi contributo al partito a meno che e fino a quando non sostituiranno Biden in cima alla classifica. Questo è realismo, non mancanza di rispetto. Biden è un brav’uomo e ha servito il suo Paese in modo ammirevole, ma la posta in gioco è troppo alta”, ha detto Abigail Disney in una lunga dichiarazione alla CNBC. “Se Biden non si dimette, i democratici perderanno. Di questo sono assolutamente certo. Le conseguenze della perdita saranno davvero disastrose”.

Abigail Disney è una sostenitrice di lunga data dei democratici. Ad aprile ha donato 50.000 dollari al comitato di azione politica sul clima di Jane Fonda, secondo una dichiarazione della Commissione elettorale federale. Secondo i dati di OpenSecrets, il PAC ha donato 35.000 dollari ai democratici in corsa per un seggio al Congresso.

Secondo OpenSecrets, nel 2014 la Disney ha donato 150.000 dollari a Planned Parenthood Votes, un PAC affiliato all’organizzazione no-profit sanitaria. Il PAC in questo ciclo elettorale ha speso oltre 400.000 dollari a sostegno dei democratici, di cui 26.000 dollari per Biden. www.cnbc.com

Biden: “Non me ne vado da nessuna parte”

(askanews) – Dopo il disastroso dibattito televisivo contro Donald Trump, e mentre cominciano a trapelare voci anche interne al suo entourage secondo cui potrebbe farsi da parte se nel corso di questo weekend non riuscirà a rimettere in sesto almeno in parte la sua immagine, il presidente americano Joe Biden ha ostentato sicurezza durante le celebrazioni per il 4 luglio, la festa nazionale degli Stati uniti.

A un sostenitore che durante una cerimonia alla Casa Bianca gli ha gridato “Continua a lottare!”, il presidente ha risposto: “Proprio così amico, non me ne vado da nessuna parte”. Biden ha poi assistito assieme alla sua vice Kamala Harris e alle rispettive famiglie allo spettacolo di fuochi d’artificio sul Mall di Washington: alla folla che gridava per sostenerlo “Altri 4 anni (da presidente), altri 4 anni!”, ha risposto con un energico “grazie!”.