Martellate alla compagna davanti al figlio neonato: arrestato rumeno

Colpisce la compagna con un martello, al culmine di una serie di maltrattamenti, compiuti davanti al neonato della coppia, e viene arrestato

VERONA, 01 MAR – – L’episodio risale alla tarda serata di domenica 23 febbraio, ed è stato riferito oggi dai Carabinieri di Verona. Ai militari è giunta una chiamata relativa alla zona industriale di Soave (Verona), per una donna che aveva in braccio un neonato e sembrava aver bisogno di aiuto. Un equipaggio dei Carabinieri ha raggiunto in pochi minuti la vittima, la quale, in preda allo sconforto e alla paura, riferiva di essere stata picchiata dal compagno ubriaco, che si trovava ancora all’interno del loro camper parcheggiato poco distante.

Ha raccontato di essere stata colpita più volte con un martello, all’altezza della mano e della caviglia. Dopo aver chiamato un’ambulanza, i militari hanno raggiunto il camper rintracciando il compagno, un 35enne di origini romene, senza fissa dimora, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, che è stato bloccato e condotto in caserma, dove ha tentato di sminuire l’accaduto riferendo soltanto di una banale lite con la donna.

La perquisizione all’interno del camper ha portato a rinvenire e sequestrare il martello utilizzato dall’uomo per l’aggressione. La vittima ha raccontato di atteggiamenti violenti e minacciosi dell’uomo fino all’ultima aggressione, avvenuta alla presenza del loro neonato. L’arrestato è stato portato alla Casa Circondariale di Verona Montorio, con l’accusa di lesioni personali aggravate dall’uso di arma bianca. (ANSA)