Malore improvviso, muore il cardiologo Giovanni Giannini

Terni, 4 luglio 2024 – A dare per prima la triste notizia è stata una televisione locale. Poi la morte improvvisa di Giovanni Giannini, cardiologo molto conosciuto a Terni, ha fatto il giro dei social e si è diffusa in tutta la città. Il medico, 66 anni, ha accusato un malore ieri durante una visita nel suo studio di via Galvani.

Giannini è stato per lungo tempo operativo nel reparto di cardiologia dell’ospedale Santa Maria di Terni. Era in pensione, ed esercitava la libera professione fino al tragico episodio di martedì mattina, proprio durante una delle tante visite ai suoi pazienti.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte del mondo sanitario e da quanti conoscevano il professionista.

