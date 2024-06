Va a richiedere permesso soggiorno ma è ricercato, arrestato

CATANZARO, 28 GIU – Si è recato nell’ufficio immigrazione della Questura di Catanzaro a richiedere il permesso di soggiorno per protezione internazionale ma, nel corso degli accertamenti, è emerso che sul suo conto, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona commessi in Italia, pende un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità ungheresi.

Un ventisettenne, che è sospettato anche di essere a capo di un gruppo criminale organizzato dedito all’assistenza degli stranieri nell’attraversamento illegale delle frontiere dei Paese Europei nell’anno 2022, è stato arrestato dalla polizia di Stato del capoluogo calabrese in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. L’uomo, a carico del quale sono state contestualmente, effettuate ulteriori verifiche da parte del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile, è stato portato nel carcere di Siano. Il procedimento a carico dello straniero è incardinato nella Corte d’Appello di Catanzaro. (ANSA)