Sanremo, mazzette per permessi di soggiorno: sigilli ad agenzia

SANREMO, 18 GIU – C’è una nuova agenzia che si occupa di pratiche per immigrati a Sanremo a cui sono stati posti i sigilli su ordine della Procura di Imperia che indaga per corruzione su un giro di presunte mazzette a poliziotti dell’ufficio stranieri di Imperia e Sanremo, in cambio di permessi di soggiorno. L’agenzia, che sorge in via Martiri, fa capo a una donna di origine ucraina.

Nei giorni scorsi, il gip Anna Bonsignorio di Imperia ha disposto la misura cautelare in carcere per Luigi Mingherlino, il sostituito commissario della questura di Imperia, accusato di essersi intascato una mazzetta di 5.000 euro dall’immobiliarista kazaka, Yelena Vtulkina, che vive a Sanremo – e la cui agenzia è stata posta sotto sequestro – la quale si trova ora i domiciliari.

La decisione di trattenere in carcere Mingherlino nasce dal pericolo di inquinamento delle prove. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la mazzetta costata l’arresto in flagranza sarebbe servita per far ottenere il permesso di soggiorno a un cittadino russo. Nell’indagine sono indagate anche altre due donne, una tunisina e una russa, appartenenti ad altrettante agenzie. (ANSA)