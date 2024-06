Roma, rapina e spari: grave 55enne

Due feriti, di cui uno grave. A Roma si torna a sparare. Scenario, questa volta, è l’Eur, per la precisione il parcheggio del Novotel di viale dell’Oceano Pacifico

Poco dopo la mezzanotte tra il 25 e il 26 giugno colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi dopo che erano state sentite alcune urla. Sul posto, allertati dal personale dell’albergo – totalmente estraneo ai fatti – si sono precipitati i medici del 118 e gli agenti della polizia di Stato che hanno trovato in un lago di sangue due uomini. Uno, un 55enne, è rimasto ferito all’addome ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove si trova in gravissime condizioni. L’altro, un 47enne, è stato portato anche lui in ospedale in codice rosso in ospedale perché ferito a una gamba.

L’ipotesi della rapina finita male

Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile che indagano sul caso. Stando a una prima ricostruzione si ipotizza un tentativo di rapina finito nel sangue. Secondo quanto emerso, anche da alcune testimonianze, il 47enne avrebbe tentato di rapinare il 55enne che, invece, avrebbe reagito. Durante la colluttazione sarebbero quindi partiti i colpi di pistola. L’ipotesi è al vaglio degli investigatori che hanno ascoltato il 47enne e lo rifaranno anche nelle prossime ore.

