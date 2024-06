Trovato senza vita Sebastiano Fabbrini, ricercatore di 34 anni

È stato trovato senza vita Sebastiano Fabbrini, ricercatore e docente al corso di “Architettura contemporanea” dell’università Iuav di Venezia

Originario di Trento, aveva solo 34 anni. Dirigeva il modulo “Jean Monnet Project Ventotene: Architettura e Potere”, promosso dalla Commissione europea, all’università lagunare dal 2022. “Giovane, brillante. Ha lavorato al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano a Ventotene, nel Lazio, a cui ha dedicato due intensi anni per la valorizzazione di questo luogo abbandonato al degrado”, ricorda Silvia Costa, commissario straordinario per il risanamento della struttura penitenziaria, fino al 2023. “Come suo padre, Sergio Fabbrini, Sebastiano aveva a cuore Ventotene. Mi associo al grande dolore della famiglia, con commozione e amicizia”.

Il 17 giugno è apparso il necrologio in ricordo di Sebastiano e per vicinanza al padre, direttore della School of government dell’università Luiss Guido Carli di Roma, docente di Scienza politica e relazioni internazionali nello stesso ateneo e di Comparative Politics all’università di Berkeley, in California.

Sebastiano Fabbrini era per tutti uno studioso capace, geniale, una persona di spessore anche sotto il profilo umano. Entusiasta, aveva fatto suo il tema del rapporto tra architettura e potere. Una scomparsa sconvolgente e dolorosa che, inevitabilmente, tocca anche la comunità trentina. www.trentotoday.it