INTERNET DELLE COSE

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 22 giugno 2024

L’obiettivo di realizzare la copertura totale del pianeta con il segnale 5G serve non solo per fare in modo che le persone comunichino fra di loro, ma anche affinché i dispositivi comunichino l’uno con l’altro. Praticamente sarebbe un progetto di sorveglianza globale. Poi ci sarebbero anche obiettivi militari.

La tecnologia ha quasi sempre una doppia faccia, ma quando si tratta della salute e della libertà, è necessario ribadire l’indispensabile salvaguardia del principio di precauzione che è imprendiscindibile e quindi non negoziabile.

OSPITI di Armando Manocchia:

Roberto ANGELI – imprenditore attivista

Debora CUINI – medico, iscritta all’associazione internazionale di medici per l’ambiente ISDE Italia

Andrea GRIECO – fisico e matematico

Alessandro RATTI – ingegnere

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

