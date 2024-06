Maltempo in Valle d’Aosta, allerta per la diga di Valgrisenche

Piogge e fusione nivale in Valle d’Aosta fanno scattare “il livello di allerta per rischio idraulico sulla Dora di Valgrisenche, in conseguenza del fatto che la diga di Beauregard non può invasare al di là di una certa quota idrometrica, per cui è obbligata a rilasciare per motivi di sicurezza nella Dora quantitativI via via crescenti di portata”.

Così all’ANSA Valerio Segor, capo della protezione civile regionale.

“Il rilascio supera i 12 metri cubi al secondo, quindi iniziano a esserci potenziali situazioni che possono andare in criticità. Il Corpo forestale della Valle d’Aosta e il Comune monitorano la situazione e adottano tutte le misure del caso”.

“La grande e importante fusione nivale che c’è, e l’apporto delle precipitazioni nuove, possono aumentare” il livello della diga, precisa Segor. “Al momento – spiega – non abbiamo dovuto gestire situazioni problematiche”.

Guardando al resto del territorio regionale, dopo la chiusura precauzionale nella notte per il rischio esondazione del torrente Montfra, “la strada della Val di Rhemes è stata riaperta alle 5.30. La situazione ovviamente è tenuta sotto osservazione: il maltempo continuerà ancora nelle prossime ore, potrebbe esserci un’attenuazione temporanea, ma fino a serata sono previste ancora precipitazioni, con possibili anche fenomeni temporaleschi nel pomeriggio fino alla serata”.

Dalle 18 di ieri inoltre è chiusa la strada comunale per la Val Ferret a causa dell’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su tutta la Valle d’Aosta, che ha fatto scattare misure di protezione civile ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux, monitorato fin dal 2013 tramite l’analisi di diversi parametri. Per alcune aree è scattato il coprifuoco. Esiste una viabilità alternativa, lungo la strada della Montitta, percorribile in determinate fasce orarie e solo per residenti, ospiti e clienti di immobili e strutture ricettive.

A causa delle piogge e della fusione della neve in quota si alzano i livelli dei torrenti e della Dora Baltea in Valle d’Aosta. La strada comunale tra Champdepraz e Montjovet è chiusa dal sottopasso autostradale alla rotonda di frazione Loriaz per infiltrazioni di acqua dalla Dora. A Chambave il sindaco ha disposto con un’ordinanza la chiusura del tratto di percorso ciclo pedonale nel proprio comune in direzione Fénis, a causa di un parziale allagamento della Dora in frazione Septumian.

Lo comunica il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco. Il livello dell’acqua nella Dora Baltea alle ore 10, in base ai dati validati dal Centro funzionale regionale, si avvicinava al livello di allerta 2: era di 2,88 metri ad Aymavilles (l’allerta 1 scatta a 2,52 metri, l’allerta 2 a 3 metri, l’allerta 3 a 3,4), di 1,16 metri a Nus (H1 0,84, H2 1,427, H3 1,656) di 4,22 a Pontey (H1 3,41, H2 4,3, H3 5,2), di 3,49 a Champdepraz (H1 2,7, H2 3,5, H3 3,9) e di 4,27 a Hone (H1 3,4, H2 4,7, H3 5,7). (ANSA)