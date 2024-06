Islam, Pakistan: accusato di blasfemia bruciato vivo dalla folla inferocita

Lo riferisce la polizia locale mentre sui social è stato condiviso un video in cui si vede l’uomo a terra in fiamme mentre una folla inferocita è riunita in cerchio attorno a lui incitando a Allah. La vittima era stato accusato di aver dissacrato il Corano bruciando alcune pagine del libro sacro all’Islam, spiegano i media locali.

Altre otto persone sono rimaste ferite negli scontri che sono seguiti all’aggressione dell’uomo, ha precisato la polizia di Swat. ADNKRONOS

L’uomo era un cittadino pakistano di religione musulmana, identificato come Muhammad Ismail, giunto dal Punjab, e si trovava nella provincia del nord con la sua famiglia per turismo.

(www.fdesouche.com) – Un uomo pakistano accusato di aver profanato il Corano è stato linciato a morte e il suo corpo bruciato giovedì da una folla che lo aveva prelevato da una stazione di polizia dove la polizia lo aveva portato per protezione.

“La polizia è intervenuta e lo ha portato in questura” ma la folla raccolta da “inviti a manifestare lanciati dalle moschee” si è concentrata sul commissariato dove lo hanno “lapidato”.

“La polizia ha sparato colpi di avvertimento in aria, ma la folla è riuscita a catturare l’uomo prima di linciarlo a morte”, ha aggiunto. “La gente poi ha versato benzina sul suo corpo prima di dargli fuoco.”

Ideological differences and clashes between pashtuns and Punjabi’s in Pakistan has started.

Pashtuns burnt alive a punjabi tourist for breaking blasphemy in Madyan, Swat Khyber Paktunkhwa – Pakistan! The visuals are extremely gore in nature. pic.twitter.com/EwPyVfq5qC

