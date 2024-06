Pordenone, rissa e coltellate: denunciati due afghani

I carabinieri di Pordenone hanno individuato i responsabili dell’accoltellamento causato da una rissa avvenuta nel pomeriggio di sabato 8 giugno nella zona di via Vesalio a Pordenone

I 29enni P.J. e T.A.K. sono stati identificati dopo una lunga indagine effettuata dalle forze dell’ordine che sono partiti dalla strada che porta fino al parcheggio del luna park. I soggetti, entrambi di nazionalità afgana, sono stati denunciati in stato di libertà dopo l’aggressione che ha avuto luogo in via Vesalio dove sono rimaste ferite due persone. A seguito della colluttazione uno di loro avrebbe tirato fuori un coltello. Il bilancio è di due persone di nazionalità afgana rimaste ferite con un’arma da taglio con prognosi di sette giorni.

Dopo aver terminato tutti i rilevi, hanno ricostruito in maniera precisa le dinamiche in cui si sono svolti i fatti grazie all’acquisizione dei riconoscimenti fotografici e delle riprese nei sistemi di videosorveglianza. Tutto ciò ha permesso di individuare gravi indizi di reato nei confronti dei due sospettati. Secondo quanto dichiarato dai carabinieri si è trattato di un regolamento di conti tra due fazioni opposte legate allo spaccio di sostanze di stupefacenti. I gruppi sono composti da ragazzi di origine pakistana e afgana residenti nella provincia di Udine e Pordenone.

Sono ancora in corso gli accertamenti per l’individuazione degli altri responsabili che hanno partecipato all’aggressioni, e per stabilire se c’è un nesso con gli ultimi episodi che si sono verificati nei giorni scorsi sempre a Pordenone.

