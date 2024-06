Matteo Renucci, morto a 40 anni davanti alla mamma

Si è accasciato improvvisamente mentre era in casa della madre, ha perso conoscenza sono stati allertati subito i soccorsi: ambulanza, automedica ed elisoccorso sono intervenuti nell’abitazione a Gallicano, in provincia di Lucca, ma non hanno potuto fare niente, l’uomo è morto per un malore improvviso.

Matteo Renucci, 40 anni, era padre di tre figli, elettricista di professione ma con una passione per il calcio per cui era conosciuto per tutto il paese, tanto che lo praticava a livello amatoriale. È accaduto tutto nel giro di pochi minuti nella giornata di martedì 12 giugno: erano le 19:30 circa, si trovava in casa della madre, Rossella, una docente molto conosciuta nella comunità di Gallicano, così come il padre, Liano, ora in pensione dopo aver prestato servizio come vigile urbano, Matteo Renucci si è accasciato al suolo, rimanendo privo di sensi e morendo subito dopo.

Il cordoglio

La notizia si è sparsa subito nel paese, era una persona molto conosciuta e molti sono stati infatti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia per mostrare vicinanza in questo momento difficile. Tra i messaggi c’è stato anche quello del sindaco appena rieletto David Saisi, che ha scritto su Facebook:

«Non avrei mai pensato di scrivere il primo post da nuovo Sindaco così pieno di dolore per la nostra comunità. Ieri sera ci ha lasciato improvvisamente Matteo Renucci. Posso solo dire che siamo vicini a Liano e Rossella, ai bimbi, alla famiglia, con commozione e affetto. Potete contare sul nostro supporto per qualsiasi cosa».

www.leggo.it