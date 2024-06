Milano, rapinato da nordafricani: gli portano via anche gli occhiali

Calci e pugni in stazione. Un ragazzo di 29 anni, italiano, è stato rapinato a Milano mentre entrava nella fermata ferroviaria di Villapizzone

Appena arrivato giovedì pomeriggio ai tornelli dello scalo di via Arnoldo Fusinato a Milano, il 29enne è stato sorpreso alle spalle da quattro, cinque uomini che lo hanno strattonato e spinto a terra. Mentre lui era sul pavimento, gli aggressori gli hanno portato via una catenina in oro che aveva al collo e gli occhiali da vista, per poi allontanarsi.

Il giovane è stato soccorso sul posto ma non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Lui stesso ha descritto i rapinatori come ragazzi nordafricani. Quando la polizia è arrivata sul posto, i componenti del gruppo avevano già fatto perdere le loro tracce. www.milanotoday.it