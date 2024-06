Malore mentre lavora al mercato: muore 39enne

La comunità di Berzo Demo piange Antonio Tira, 39enne ambulante, colpito da un attacco cardiaco mentre stava svolgendo la propria attività

Tira si trovava con la sua bancarella di articoli per la casa a Pontedilegno, dove si stava svolgendo il mercato settimanale quando, intorno alle ore 10:10, è stato colpito da un malore. Sul posto sono giunte un’ambulanza e l’elisoccorso da Bolzano, che ha trasportato l’uomo al Civile di Brescia. Qui, però, i medici hanno dovuto constatare il decesso.

La notizia della morte di Antonio Tira ha colpito, come detto, tutta la comunità di Berzo Demo: sebbene si fosse trasferito a Cedegolo con la compagna, era conosciuto in paese per la disponibilità ad organizzare eventi e da circa un anno era diventato padre. Antonio Tira lascia, oltre alla compagna e alla figlia, anche la madre e la sorella: la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

