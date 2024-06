Piacenza, rapina con coltello in negozio. Lo straniero: «Se ti muovi l’ammazzo»

Ancora una rapina in un negozio a Piacenza all’orario di chiusura, e per la terza volta si tratta di un negozio della catena “Isola dei Tesori”, specializzato in prodotti per animali

Questa volta nel mirino è finito il punto vendita di via Cerati.

Un rapinatore armato di coltello, completamente vestito di scuro e con il volto coperto, poco prima delle 19,30 di martedì 4 giugno, ha fatto irruzione e ha minacciato le commesse del negozio (e anche due clienti che si trovavano all’interno) per farsi dare i soldi in cassa: «Se ti muovi io la ammazzo» ha riferito l’uomo, pare con accento straniero nordafricano, minacciando una delle persone presenti mostrando l’arma.

Una volta racimolati i soldi – circa un migliaio di euro in contanti – il rapinatore è uscito di corsa fuggendo a piedi e facendo perdere subito le sue tracce.

Una dinamica del tutto analoga agli altri due colpi delle settimane scorse in un altro store della catena pets in città.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno raccolto la testimonianza delle persone presenti al momento della rapina. Le indagini sono in corso, ma è probabile che si tratti sempre dello stesso autore.

