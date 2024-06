Pier Silvio Berlusconi: “Mentana grande professionista dell’informazione”

“Le nostre porte sono sempre aperte per Enrico Mentana”, queste le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, a margine della conferenza stampa a Cologno Monzese. “E’ un grande professionista dell’informazione e della televisione italiana: con lui ho un grandissimo rapporto, per noi può fare tanto ora e in futuro”.

Il contratto di Enrico Mentana con La7 scadrà al 31 dicembre: Urbano Cairo ha aperto al suo rinnovo (“È con me da undici anni – ha detto recentemente il proprietario di La7 e il presidente di Rcs al Festival della Tv -. Ha fatto benissimo, c’è un bel rapporto. C’è tutta la possibilità di andare avanti insieme”), mentre sin qui non hanno trovato conferma le voci su Warner Bros Discovery. Ma, dopo queste parole attenti a Pier Silvio e Mediaset… affaritaliani.it