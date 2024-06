Inondazioni in Sudafrica: 12 morti e 2000 sfollati

JOHANNESBURG, 04 GIU – E’ salito a dodici morti il bilancio delle inondazioni causate dalle forti piogge che hanno colpito in Sudafrica le province della costa orientale affacciate sull’Oceano Indiano. Lo rendono noto le autorità locali. In particolare, nella provincia del Capo Orientale “il bilancio delle vittime è attualmente pari a sette” morti, ha detto il portavoce del comune di Nelson Mandela Bay.

Più di 2.000 persone sono state evacuate, comprese famiglie che vivevano in capanne di fortuna nelle baraccopoli. Vicino a Durban, nella vicina regione del KwaZulu-Natal, “cinque persone hanno perso la vita e decine sono attualmente ricoverate per ferite”, ha detto il governo provinciale in un comunicato stampa. (ANSA).

As officials tally the costs of the devastating floods in Nelson Mandela Bay, one mother recalled the moment her little girl was pulled from her arms. https://t.co/r21u6MfTDw

— HeraldLIVE (@HeraldNMB) June 4, 2024