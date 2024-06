La Patente B diventa a pagamento: canone di 63 euro

La patente sarà soggetta a dei costi che si aggirano attorno ai 63 euro per operazione. Una brutta notizia per tutti gli automobilisti

Come scrive www.autoruote4x4.com, il motivo sarebbe quello di aumentare la sicurezza.

La tassa viene pagata per ogni anno in cui si rinnova la patente e si aggira tra i 58 e i 63 euro (tenendo come i riferimento i costi medi). In seguito i costi nel dettaglio.

Costi fissi sono:

-€ 16 per la marca da bollo,

-€ 10,20 per i diritti della Motorizzazione,

-€ 6,8 per la spedizione della patente,

-Visita medica tra i € 25 e i € 30.