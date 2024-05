Pazienti morti, infermiera di Piombino condannata all’ergastolo

FIRENZE, 29 MAG – Condanna all’ergastolo per Fausta Bonino, l’infermiera dell’ospedale di Piombino (Livorno) finita a processo per la morte di alcuni pazienti. Questa la sentenza decisa dalla corte d’assise d’appello al processo bis di secondo grado dopo che la Cassazione aveva annullato l’assoluzione della donna.

Le morti avvennero fra il 2014 e il 2015. Inizialmente Bonino era stata accusata per dieci decessi: in primo grado era stata condannata all’ergastolo per quattro, in appello era stata assolta. Poi la Cassazione che ha disposto un nuovo appello per quattro pazienti morti, confermando l’assoluzione per gli altri sei casi. (ANSA)

(www.today.it) – Fausta Bonino, 57 anni, ex infermiera dell’ospedale Villamarina di Piombino, fu arrestata il 30 marzo 2016 perchè sospettata di aver ucciso una serie di pazienti durante la loro degenza nel reparto di anestesia e rianimazione con ‘bombe’ di anticoagulante eparina. Il 20 aprile 2016 il Tribunale del Riesame di Firenze annullò l’ordinanza di custodia in carcere e Fausta Bonino venne rimessa in libertà. La donna, secondo l’accusa, avrebbe pianificato e causato la morte di dieci persone mediante l’uso “deliberato e fuori dalle terapie prescritte” di eparina in dosi tali da “determinare il decesso” provocato da improvvise emorragie.

Le indagini sono andate avanti, con una serie di lunghe e complesse analisi scientifiche, anche con la riesumazione delle salme dei pazienti sospettati di essere stati uccisi con l’eparina, e nel dicembre 2017 è stata depositata la relazione degli esperti nominati dalla Procura. I consulenti del pm hanno certificato come dieci delle morti sospette verificatesi nel reparto dell’ospedale di Piombino, dove lavorava Fausta Bonino, nel periodo preso in esame fossero compatibili con la somministrazione di alte dosi di eparina.