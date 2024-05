Tarquinio (Pd): “sciogliere la Nato in Europa”

Dopo l’ennesima strage a Gaza, è “necessario sciogliere la Nato in Europa”. Così Marco Tarquinio, candidato per il Pd alle Europee, a Tagadà su La7

“Diranno che è stato un tragico errore – ha detto Tarquinio – In Ucraina i danni collaterali si iniziano a chiamare crimini contro l’umanità, forse è il momento di utilizzare lo stesso lessico per tutte le guerre” e poi occorre “capire – ha proseguito – che le alleanze se servono” devono “essere difensive e frenare le offese contro l’umanità” ma “se servono a perpetuare le guerre è meglio scioglierle.

Sciogliere l’alleanza con Israele perché fermi la guerra e non rifornire più nulla degli arsenali in Israele e per quello che ci riguarda sciogliere la Nato in Europa finalmente e fare un’alleanza tra pari tra Europa e l’America. Non si fa in un giorno ma bisogna farlo”. (askanews)