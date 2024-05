Zelensky vuole colpire in Russia con armi degli alleati

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha accesso il dibattito invitando i Paesi occidentali a riflettere sull’ipotesi di rimuovere il divieto che impedisce all’Ucraina di colpire obiettivi militari in Russia con armi fornite dai partner nella guerra contro Mosca.

Zelensky

“Molti leader, rappresentanti di Stati e organizzazioni internazionali, nonché leader della società civile, hanno espresso solidarietà all’Ucraina e a Kharkiv e hanno condannato il terrorismo russo. È importante che tale condanna abbia conseguenze corrette” e porti Kiev a “ricevere finalmente un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea per proteggere l’Ucraina e le nostre città. I partner devono dimostrare sufficiente risolutezza per sostenere la protezione preventiva contro i terroristi russi. Un tipo di protezione che verrebbe fornita contro ogni terrorista che verrebbe colpito e distrutto prima di poter iniziare a distruggere la vita”, dice Zelensky.

L’Ucraina, come confermano anche report dalle forze armate, conosce le posizioni da cui vengono lanciati i missili. “Possiamo vedere ogni punto in cui sono concentrate le truppe russe. Conosciamo tutte le aree da cui vengono lanciati i missili russi e decollano gli aerei da combattimento. Distruggere questa forza terroristica, salvare migliaia di vite e garantire che la guerra non si espanda è una decisione interamente politica. La decisione che deve essere presa”, dice cercando di sfruttare l”assist’ di Stoltenberg. ADNKRONOS

Claudio Borghi (Lega): “censurare le parole di guerra del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg”