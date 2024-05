Stoltenberg: “Via divieto per Kiev di colpire obiettivi in Russia”

L’Ucraina deve essere libera di colpire obiettivi militari in Russia con le armi fornite dai partner occidentali

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha invitato gli alleati che forniscono armi all’Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. Lo riporta il settimanale Lo rivela The Economist, che ha intervistato Stoltenberg.

La decisione sarebbe rivolta agli Usa e alla politica del presidente statunitense Joe Biden – scrive l’Economist – di controllare ciò che l’Ucraina può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani. Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri un nuovo pacchetto di 275 milioni di dollari di aiuti militari. tg24.sky.it/mondo