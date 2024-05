“Missile dalla Nord Corea”, ma era un satellite

Scatta l’allarme in Giappone per un “sospetto missile” lanciato dalla Corea del Nord. A darne notizia è l’agenzia di stampa Kyodo che parla di quanto rilevato dal sistema di allerta del Giappone. E’ stato lanciato dalla zona di Tongchang-ri intorno alle 22.44 ora locale nel giorno del trilaterale a Seul tra il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e i premier di Giappone e Cina, Fumio Kishida e Li Qiang.

Pyongyang ammette: “Fallito tentativo per altro satellite”

La Corea del Nord ha confermato di aver tentato di lanciare un nuovo razzo per trasporto di satelliti e che il lancio è fallito a causa di un’esplosione in volo. Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap che rilancia notizie della nordcoreana Kcna secondo cui è stato il numero due dell’agenzia aerospaziale della Corea del Nord a spiegare che il razzo per il trasporto del satellite Malligyong-1 è esploso dopo il lancio. La Yonhap precisa che i militari sudcoreani hanno rilevato il lancio del razzo in direzione sud sul Mar Giallo.

La Corea del Nord aveva informato il Giappone dei suoi piani per il lancio, entro il 4 giugno, di un razzo per la messa in orbita di un satellite, il suo secondo satellite spia, secondo i media a Tokyo. E, ha riferito l’agenzia Kyodo, il sistema di allerta del Giappone aveva inizialmente ordinato alla popolazione della prefettura di Okinawa di mettersi al riparo, per poi revocare presto l’allarme. ADNKRONOS