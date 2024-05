Pechino, Tokyo e Seul contro la Corea del Nord. Ira di Pyongyang

Qualche giorno fa, la Corea del Nord ha annunciato di aver testato con successo un nuovo missile balistico a raggio intermedio (Irbm) dotato di una testata ipersonica, affermando che tutti i missili che il paese ha sviluppato sono ora a combustibile solido e hanno capacità nucleari.

PECHINO, 27 MAG – Cina, Giappone e Corea del Sud hanno riaffermato il loro impegno a perseguire la denuclearizzazione della penisola coreana nel vertice trilaterale di Seul, poche ore dopo che il Nord ha annunciato il piano su un lancio satellitare. “Abbiamo ribadito le posizioni rispettivamente su pace e stabilità regionali, denuclearizzazione della penisola coreana e questione dei rapimenti. Siamo d’accordo nel continuare a compiere sforzi positivi per la soluzione politica della questione della penisola coreana”, recita la dichiarazione concordata dal presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e dai premier nipponico Fumio Kishida e cinese Li Qiang.

Corea del Nord: grave violazione

La Corea del Nord ha denunciato la discussione sulla “denuclearizzazione della penisola coreana” tenuta oggi al vertice di Seul tra i leader di Cina, Giappone e Corea del Sud, definita una “grave provocazione politica” e una “violazione” del suo “status costituzionale di Paese dotato di armi nucleari”.

In un dispaccio diffuso dall’agenzia Kcna, un portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che “discutere oggi della denuclearizzazione della penisola coreana costituisce una grave provocazione politica“, in evidente violazione della Carta fondamentale di Pyongyang. ANSA