Gentiloni: “Putin si convinca che non può vincere la guerra”

“Vengo dal G7 di Stresa. Direi bene sul tema degli asset russi: il concetto è che dobbiamo sostenere l’Ucraina perché l’unico modo per arrivare a un negoziato e a una pace è che Putin si convinca che non può vincere la guerra. Quindi il sostegno innanzitutto economico è fondamentale”.

Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, al Festival economico di Trento. “Abbiamo deciso di utilizzare gli extra profitti generati da questi asset russi congelati, che non sono di proprietà russa. Gran parte sono nell’Ue”. A metà giugno potrebbe essere un annuncio.

Crosetto

“Non esiste un segretario Nato o una nazione che decide la linea per tutte le altre”.Così il ministro della Difesa Crosetto sulla Stampa commenta l’invito di Stoltenberg a porre fine al divieto per Kiev di usare le armi per colpire in territorio russo. “Vale per Stoltenberg ma anche per Macron quando ha detto ‘manderemo i soldati in Ucraina’”.

“La Nato si muove e si muoverà nell’incontro che avremo a luglio a Washington portando progetti, piani. Occorre aiutare l’Ucraina a difendersi, ma l’aiuto serve a non far scoppiare la guerra mondiale”. rainews.it