“Primo. L’AFU deve ritirare tutte le truppe dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye entro i loro confini amministrativi. Non appena inizierà tale ritiro delle truppe e ci sarà una dichiarazione di rifiuto delle aspirazioni della NATO su Kiev, il fuoco sarà fermato immediatamente, saremo subito pronti a sederci al tavolo delle trattative.”

“Oggi presentiamo una proposta di pace reale e concreta. Se la rifiutano, è loro responsabilità continuare lo spargimento di sangue. E le prossime condizioni per i negoziati saranno diverse. È l’Occidente che vuole una soluzione temporanea per congelare il conflitto. Da parte nostra stiamo parlando della conclusione del conflitto non appena Kiev accetterà le nostre condizioni, saremo pronti ad avviare immediatamente i negoziati”.

https://t.me/ukraine_watch/24180

Alcune dichiarazioni odierne di Vladimir Putin:

▪️Il mandato di Zelenskyj è scaduto. La sua legittimità non può essere ripristinata con alcun trucco.

▪️L’origine dell’attuale regime di Kiev è un colpo di stato armato.

▪️Non ci interessa, lasciamo che firmino ciò che vogliono (sulle “garanzie” di sicurezza ucraine con gli USA). I documenti che le autorità di Kiev stanno firmando non possono avere alcun valore legale.

▪️È il Parlamento, ora, l’unico organismo legittimo in Ucraina, a differenza del ramo esecutivo.

▪️I padroni d’oltremare dell’Ucraina si sbarazzeranno dell’attuale élite di Kiev, la sostituiranno con una nuova, anch’essa a loro soggetta.

▪️Le truppe ucraine devono essere ritirate dalle regioni di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporozhye. Da tutto il loro territorio, dai loro confini amministrativi al momento del loro ingresso nella Federazione Russa. Kiev non deve mostrare l’intenzione di aderire alla NATO.

https://t.me/letteradamosca/21077