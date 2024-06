Un summit per la pace inutile

Poca visione, spaccature nella firma del documento finale e una lettura unilaterale del conflitto dimostrano la mancanza di volontá di una negoziazione

di Daniele Trabucco – Si é concluso, in Svizzera, a Lucerna, il summit per la pace in Ucraina: dodici su cento tra Stati ed organizzazioni internazionali non hanno firmato il documento finale e si tratta di assenze di peso: ad esempio la Slovacchia, Paese membro dell’Unione Europea, il Brasile, l’India, il Sud Africa, gli Emirati Arabi Uniti, l’Armenia, l’Arabia Saudita etc. Un incontro del tutto inutile, dispendioso e che non produrrá alcun effetto concreto.

In primo luogo, é mancata al tavolo la Federazione Russa senza l’accordo con la quale non vi potrá essere alcuna pace. In secondo luogo, é risultata assente anche la Repubblica popolare cinese che sostiene Mosca e ricopre un ruolo geopolitico fondamentale. In terzo luogo, il documento é completamente sbilanciato dalla parte di Kiev e non si rilevano minimamente i mancati e gravi inadempimenti da parte ucraina nell’attuazione sia del I (2014), sia del II (2015) accordo di Minsk.

A questo si aggiunga che il non aver affrontato, lasciandolo ad un secondo appuntamento, la questione dello status dei territori annessi alla Russia rappresenta un’omissione gravissima che esclude dal summit una delle ragioni principali che hanno condotto all’avvio dell’operazione speciale di Mosca in Ucraina.

Da ultimo, quale rapporto tra Repubblica di Ucraina da un lato e Unione Europea e Alleanza Atlantica del Nord dall’altro? La revisione costituzionale, avvenuta nel 2019, del Testo fondamentale ucraino del 1996 e successive modificazioni presenta ancora l’adesione (ad oggi mai avvenuta) a Nato e ordinamento dell’UE su cui la Russia, a propria tutela, aveva avanzato forti perplessitá.

Su questi punti il summit non ha avuto alcunché da dire? Poca visione, spaccature nella firma del documento finale, una lettura unilaterale del conflitto in corso dimostrano, ancora una volta, la mancanza di volontá di una negoziazione degna di questo nome.

Prof. Daniele Trabucco – Costirtuzionalista

Ucraina, vertice Svizzera: Paesi ‘pesanti’ non firmano il comunicato finale