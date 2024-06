Putin: ‘il congelamento dei nostri capitali è un furto’

MOSCA, 14 GIU – Il congelamento dei capitali russi in Occidente è “un furto” che non rimarrà impunito. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al ministero degli Esteri. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Il mondo è “inammissibilmente vicino al punto di non ritorno” e rischia una “tragedia” a causa “dell’egoismo e dell’arroganza dei Paesi occidentali”, che parlano della necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia senza considerare che essa “è in possesso di uno dei più grandi arsenali nucleari del mondo”, ha aggiunto Putin. (ANSA)

Mi sembra di intuire che i mercati finanziari non abbiano preso bene le dichiarazioni di #Meloni e dei leader #G7 sulla loro intenzione di rubare fondi di paesi sovrani depositati presso le nostre istituzioni finanziarie Unicredit -5% , Montepaschi -5% Stanno distruggendo il… pic.twitter.com/nVOqiDjJgU — Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State (@michele_geraci) June 14, 2024